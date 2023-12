Comparte

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, quedó detenido este sábado en el municipio de Concepción de Uruguay, provincia de Entre Ríos en Argentina, luego de involucrarse en una riña callejera.

Según informan medios trasandinos, el cantante y líder de la banda de moda se bajó de su automóvil para pegarle con una manopla a otra persona. Tras ello, el sujeto se defendió, provocándole una herida de gravedad.

El video de la detención fue difundido en redes sociales, en donde se aprecia que, al momento de ser subido a la patrulla, grita: “tomátela, muerto de hambre”.

Descargos del líder de Ke Personajes

Tras su detención, el cantante de Ke Personajes publicó una historia de Instagram en donde relató que su reacción fue producto de un ataque: “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle”.

“Por eso me paré de manos. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se pegue a una mujer”.