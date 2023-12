Comparte

Durante la jornada de este sábado, Monseñor Fernando Chomalí Garib asumió como nuevo Arzovispo de Santiago, luego que el Papa Francisco lo nombrara en reemplazo del renunciado Monseñor Celestino Aós.

En medio de su primera homilía, en clérigo señaló que, en su periodo, la iglesia no tomará un rol político y, en la antesala al Plebiscito Constitucional que se llevará a cabo durante la jornada de domingo, llamó a “preguntarnos ¿Cuál es el mejor camino para el futuro de Chile?”.

“La iglesia no se mete en política”

Si bien señaló que no tomará postura de cara al plebiscito de este domingo, sí hizo un llamado a preguntarse, al momento de votar, por temas como seguridad, educación, libertad de religión y emprendimiento.

“No me pregunten sobre el plebiscito de mañana, no tenemos derecho a decir por qué opción tomar, no nos corresponde. Pero sí nos corresponde preguntarnos ¿Cuál es el mejor camino para el futuro de Chile?, ¿Cuáles son aquellos valores que trascienden?, de manera que las personas puedan vivir en paz, puedan tener una educación de calidad y que los padres puedan elegir dónde educar a sus hijos, la libertad religiosa, la libertad para emprender, la seguridad de acuerdo a un Estado de derecho”, aseveró.

Además, descartó que su nombramiento tenga “tinte político”, respecto a lo cual señaló que “la iglesia no se mete en política”.

“Muchos han visto este nombramiento como un nombramiento con tinte político; no, la iglesia no se mete en política, no es lo suyo. No tenemos soluciones técnicas a los problemas”, sostuvo.