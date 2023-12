Comparte

Recientemente, Cony Capelli asistió al podcast Gran Espía y habló sobre lo que ha sido su vida después de ganar Gran Hermano.

En ese sentido, le consultaron respecto a su relación con Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, quien fue una de las mayores contenciones de Cony en el encierro luego de que se separara de Pincoya.

Recordemos que, ahora que ya están libres no se les ha visto juntas, ni tampoco compartiendo en eventos.

“Cuando salimos del reality, obviamente cada una estaba súper ocupada con sus cosas”, comenzó diciendo Cony.

Asimismo, agregó “yo creo que hubo más voluntad con ciertas personas de perdurar con la amistad que con otras, yo creo que eso es súper normal”.

En la misma línea, expuso que ella busca que a todos los exparticipantes les vaya bien “yo siempre lo he dicho, apoyé a Eskarcita más allá de lo que pasó en el reality, la he apoyado de varias maneras con todo lo que sucedió, con todo lo que no sucedió en los eventos. Yo siempre tiro para arriba a todos mis compañeros, porque según yo, si todos trabajamos en sinergia y nos va bien, nos va ir bien a todos”.

“Hay más voluntad con ciertas personas de mantener la amistad y con otras no, en lo personal, me siento cómoda con las personas con las que estoy ahora”, cerró.