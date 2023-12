Comparte

La ganadora de Gran Hermano, Cony Capelli, alzó la voz en sus redes sociales luego de que Rubén Gutiérrez saliera como nominado en unos premios de espectáculos.

Todo esto, porque el portal infama añadió al excarabinero en la categoría de “Escándalo del año”, lo que no fue bien visto por la triunfadora de “la casa más famosa del mundo”.

Recordemos que, Rubén fue expulsado de la competencia luego de que Scarlette Gálvez acusara a su compañero de haberse sobrepasado.

“Hago un llamado a no votar por mí en ninguna de estas categorías. Que se tome como una nominación algo tan delicado como lo que sucedió es algo para lo que yo no me voy a prestar y espero que la gente que me sigue y me quiere tampoco”, sostuvo Capelli.

Finalmente, frente a ello, desde Infama aclararon que en ningún caso buscan normalizar su actitud y menos avalarla.



“Queremos aclarar que nadie del equipo de Infama avala lo ocurrido en Gran Hermano. Todos los que están en esta categoría se deben al impacto que generó la noticia, en este caso, hasta en Argentina, donde todos los canales de farándula hablaron de esto”, explicaron.