Continúan las polémicas en torno a Gran Hermano y esta vez el protagonista es Rubén Gutiérrez, quien fue expulsado de la competencia por haberse sobrepasado con una de sus compañeras.

A raíz de ello, los jugadores no podían mencionar su nombre en el encierro y de la producción se encargaron de sacar sus imágenes de cualquier transmisión.

Frente a ello, el excarabinero se quedó en silencio por un tiempo y luego aprovechó sus redes sociales para asegurar que sería inocente y que daría su versión de lo ocurrido.

En esa instancia, hubo mucha gente que lo apoyó y que confiaba en su discurso, sin embargo, hasta la fecha él no se ha referido a esta situación.

Gracias por la espera

Ahora, el exparticipante de “la casa más famosa” volvió a aparecer y explicó que aún no puede decir nada, ya que hasta la fecha mantiene vínculos con Gran Hermano.

“Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso”, comenzó diciendo.

“Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando”, agregó.

Tras ello, les dio las gracias a quienes lo han apoyado durante todo este tiempo “gracias por la espera, por todo el apoyo que me han entregado, soy una persona muy agradecida, de corazón”.



Finalmente, reconoció que toda esta acusación se ha sentido muy mal y que prefiere estar desconectado de las redes sociales “así que espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien, he estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren, pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera”.