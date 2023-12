Comparte

Luego de abandonar Tierra Brava, Eva Gómez ha estado muy activa a través de sus redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, ya que la española compartió una serie de fotografías donde se le ve posando con un bikini negro mientras toma sol.

Sin duda su publicación generó varias reacciones en su Instagram, muchos de los cibernautas le hicieron saber lo bien que se veía, pero hubo uno de ellos que la hizo enojar.

Todo esto, porque comentó lo siguiente: “Cuál es la idea, ya eres muy mayor”, a lo que la comunicadora no se quedó callada y decidió responder.

“Ahhhh y entonces ¿no puedo tener calor, ponerme en biquini, bañarme, sacarme fotos o tener Instagram? ¿O ninguna de las anteriores?”, dijo en primera instancia.

Tras ello, agregó “no se por qué te contesto, la verdad es que no sé si me da pena o sorpresa que alguien se meta a mi Instagram y, como tú bien dices, con la edad que tengo, me diga qué debo o no hacer”.

Finalmente, invitó al usuario a dejar de seguirla “vive feliz y deja al resto. Si no tienes nada bueno que aportar, es mejor mantenerse al margen. No me veas, no me sigas etc, nadie te obliga”.