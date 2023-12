Comparte

Eva Gómez respondió a las declaraciones de Junio Play Boy, quien señaló anteriormente que estaba dispuesto a mantener relaciones sexuales con la española al interior del Tierra Brava.

Todo comenzó cuando El Purgatorio invitó a Junio Play Boy, semanas previas al inicio del reality de Canal 13. En el espacio, el polémico concursante aseguró que le gustaría llegar a instancias íntimas con Eva Gómez: “Encuentro que es una mujer atractiva, encuentro que es una comunicadora espectacular (…) Es una mujer interesante porque tiene todas las cualidades”, sostuvo.

Ante aquello, Ignacio Gutiérrez, animador del programa, le consultó si tendría relaciones con la comunicadora, a lo cual respondió que “sí, con la Eva sí”.

Eva responde a Junior

Esta vez fue la comunicadora la nueva invitada al espacio del canal del angelito, en donde replicó las palabras de Junior, señalando que le “parece insólito” que entregara dichas declaraciones en pantalla.

“A mí me parece primero insólito que alguien diga en pantalla que quiere tener sexo con alguien. O sea, yo creo que si alguna vez -que no es el caso- yo hubiese querido tener sexo con él, a mí al tiro se me baja la libido porque creo que no corresponde que alguien en pantalla diga, sin saber si yo quiero o no, que quiere tener sexo conmigo”, replicó.

“Punto dos, yo tengo hijos (…) A mí no me parece ese tipo de aseveraciones”, agregó la otrora animadora del Festival de Viña del Mar.

Posteriormente, la española indicó que encaró al concursante del reality por sus declaraciones y él se disculpó con ella. “Un día le dije: ‘¿Cómo dices esto?’ y me dice ‘no, si se me pasó la mano, me equivoqué, nada que ver’”, complementando que el chico reality le pidió disculpas a los hijos de la animadora.