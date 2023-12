Comparte

En el próximo episodio de Podemos Hablar participará como invitada Helhue Sukni y hablará con Jean Philippe Cretton sobre diferentes episodios de su vida.

En la instancia, también se le consultará sobre el llamativo video que subió a sus redes sociales asegurando que dejaría la dinámica, ya que no se encontraría muy bien.

“Estoy con depresión. Estoy súper estresada, porque de verdad que estoy súper cansada, este último tiempo no me han salido las cosas… Con el último video de mi vida me refería a hacer el último video de Instagram, me faltó decir de Instagram”, expuso la abogada en el espacio de Chilevisión.

Tras ello, agregó “la neuróloga me dice que es el estrés, porque la gente dice ‘pero usted que viaja tanto’, ‘pero usted que tiene una casa con piscina’. Fíjate que cuando yo viajo me llevo el celular, me llevo el computador. Nunca he parado de trabajar. Antes de que existiera el Zoom, yo igual del celular hablaba con los fiscales, dictando recursos, dando instrucciones”.

En la misma línea, sostuvo que a pesar de sus “privilegios” siempre ha estado muy presionada por su trabajo “esa presión que tengo yo es súper fuerte, porque es una presión adentro en el cuerpo de la persona. Empatizo mucho, trato de hacer lo más que puedo, pero también hay un aforismo ‘A lo imposible, nadie está obligado’”.

Cabe mencionar que, en el espacio tambien participará Daniel Alcaínos, Nicolás Larraín y Antonella Ríos.