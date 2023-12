Comparte

La abogada Helhue Sukni ha preocupado a sus seguidores en el último tiempo, debido a la distancia que ha tomado con las redes sociales, y los preocupantes mensajes que ha compartido.

Una de sus frases que mayor preocupación causó, fue cuando señaló que estaba viviendo el "último mes de vida", y asegurando que no subiría más videos a internet.

Recordemos que hace un tiempo reveló estar pasando por un episodio depresivo, el cual la mantenía alejada de Instagram, red social en donde compartía momentos de su vida y su día a día de manera frecuente.

Ahora la denominada 'abogada de los narcos' se sinceró con Eva Gómez en una nueva edición de su podcast, donde se refirió al delicado periodo que enfrenta.

Helhue Sukni: "El estrés me está matando"

"He estado sumamente angustiada, sin ganas de hacer nada. En el fondo yo digo que tengo depresión. No voy ni al psiquiatra ni al psicólogo a pesar de que tengo una hija psicóloga. Mi neuróloga dice que es solamente estrés", afirmó en un inicio.

Luego continuó: "El estrés me está matando, porque la gente empieza en noviembre a apremiar. La gente quiere a sus familiares en libertad y es muy agotador porque de verdad te apremian caleta".

"Estoy sufriendo ahora, estoy súper mal"

La situación no termina allí, pues incluso reveló que estuvo internada en los días de navidad, debido a la misma situación.

"La presión me sube, 23 a 24. Un día me llevaron en ambulancia ahí en la Alemana de La Dehesa y me trajeron acá a Vitacura casi volando, tenía 24 con 9 de presión", rememoró.

Por último, expresó: "Lamentablemente no puedo parar porque yo también entiendo a la gente, pero yo también les he dicho que no soy ni Dios ni mago, porque no puedo hacer más de lo que hago. Trato de hacer todo lo humanamente posible pero eso me va desgastando y tiene un costo altísimo. Ese costo es el que estoy sufriendo ahora, estoy súper mal".

Aquí puedes revisar el podcast: