Una nueva polémica se ha generado entre las ex 'Gran Hermano, Scarlette Gálvez e Ignacia Michelson.

Esto, luego de que la finalista conocida en redes como 'Skarcita', revelara en un programa online que se fue de una fiesta con "el ex de alguien" del reality.

Sin embargo, la joven no quiso revelar el nombre ni entregar más pistas, porque 'quedaría la cagá', aclarando sí que solo fue 'una travesura' y 'no pasó nada'.

Si bien en primera instancia se habló de que podía tratarse de Pailita, expareja de Skarleth Labra, luego se habló fuertemente de Marcianeke.

La situación no tardó en viralizarse y llegó a los ojos de Ignacia Michelson, expareja de Marcianeke.

La réplica de Ignacia Michelson

Así, bajo la dinámica de 'preguntas y respuestas, Michelson recibió preguntas sobre el rumor.

"¿Qué opinas de lo que hizo Eskarcita de meterse con tu ex?", fue la directa pregunta que recibió.

Ante esto, la modelo y DJ respondió: "Yo no opino... ¡Cada uno con sus cosas claras, pues!", inició señalando.

Luego, otro cibernauta le preguntó sobre el tema, por lo que volvió a responder: "La verdad no tengo nada que opinar. Si lo hizo o no, no es mi problema. No peleo por hombres".

Finalmente, otro seguidor la encaró por seguir hablando de su ex, señalando que no lo 'supera'.

Ante esto, Nacha Michelson cerró el tema: "Obvio que voy a responder, si fue parte de mi vida, pero te recuerdo que me fui a Ibiza a los dos días de terminar. Ahí se olvida y supera todo, jajajá".

