Canal 13 hará un especial programa este fin de semana navideño, con una transmisión especial de 'El Purgatorio' y 'Socios de la Parrilla', donde participará Iván Arenas, Ernesto Belloni y Paty Cofré.

Así, Iván Arenas, Ernesto Belloni y Paty Cofré se encontrarán en un programa conducido por Nacho Gutiérrez, mientras que el sábado se encontrará el 'Profesor Rossa', con su amigo Claudio Moreno, que le da vida a 'Guru Guru'.

Bajo este sentido, en este último programa, Arenas y su colega repasarán la importancia de la popular serie que realizaron en los años 90's.

"Claudio le dio una vida completamente diferente, le dio movimiento, bailó y nos costó ponernos de acuerdo en el lenguaje. Pero nos íbamos todos los días a una sala de ensayo", expresará Arenas.

Luego continuó: "Todo lo que le pedía, él lo empezó a hacer… era una mezcla de un lenguaje muy especial, era otra manera de hacer la fonética. Y se convirtió en el personaje más querido de Chile".

¿Adiós al Profesor Rossa?

Bajo este contexto, el animador Pancho Saavedra le preguntará a Iván Arenas si ha pensado en decirle adiós a su recordado personaje.

De esta forma, Arenas responderá: "Sí, he pensado en colgar la peluca, y no lo digo con pena, sino que con mucha alegría, ya tengo 72 años, y a pesar de todo el reconocimiento y éxito que hemos tenido, el carnet manda y la vida manda".

"He tenido cuatro infartos y un cáncer al colon, no es algo para seguir sobre los escenarios. Uno también tiene que ser respetuoso con uno mismo, en el sentido de parar", señalará.

Por último, expresará: "Ya está bueno el ‘Profesor Rossa’, que descanse en paz, pero tranquilito, sin aspavientos, no me quiero despedir, no quiero decir ‘nunca más’. La vida te depara muchas cosas y muchas sorpresas".