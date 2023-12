Comparte

Daniel Fuenzalida realizó una conmovedora publicación en redes sociales. El comunicador dedicó emotivas palabras a sus fallecidos padres en Navidad, la primera que pasa sin ellos.

Recordemos que Patricio Fuenzalida, padre del periodista, falleció a la edad de 82 años a inicios de septiembre pasado producto de un infarto. Dos años antes María Teresa Ferdinand, su madre, había partido a la edad de 77 años.

En medio de la festividad, el "ex-huevo" compartió conmovedores registros en su cuenta de Instagram. En la primera foto se le puede ver visitando la tumba de sus progenitores y en el segundo, la casa familiar decorada, pero con la ausencia de ambos.

"Jamás pensé que llegaría esta navidad, sin ustedes, sin la alegría de este día, sin las cosas ricas que preparaban, sin ese esfuerzo que hacían por siempre dar lo mejor para todos, sin la magia de poder abrazarlos y darles un beso", partió fuenzalida.

"Hoy nuestra casa está igual a como les gustaba en esta fecha, está todo intacto con la diferencia que ustedes no están. Me queda el consuelo que están en otro plano y que seguramente desde ahí nos acompañan. Es difícil porque uno es egoísta y me gustaría un beso y abrazos y no están. Pero debo conformarme que de algún lugar me acompañan", agregó.

"Feliz navidad papitos, muchas gracias por tanto y tan lindas navidades. Gracias por tanto esfuerzo para entregar lo mejor de ustedes, hoy se valora más que nunca….., los amo", finalizó.

