Sin duda el término entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton ha dado mucho de qué hablar y recientemente, en Me Late se refirieron a la posibilidad de un “remember”.

En ese sentido, la actriz Antonella Ríos realizó unas fuertes declaraciones, puesto que aseguró que los tortolitos no se darían una nueva oportunidad.

“Se juntaron, sí, pero ellos no van a volver (...) Te lo digo altiro. ¿Por qué? Porque uno huele, olfatea, uno sabe. Yo creo que ya están bien, pero ya fue”, explicó Antonella.

Frente a ello, Daniel Fuenzalida se mostró bastante incrédulo y comentó que ellos si desean volver a tomar su relación.

Finalmente, Antonella sostuvo su postura y expuso que los cercanos a la expareja no estarían de acuerdo con un supuesto “remember”.

“No, perdón, no es el entorno que no quiera que vuelvan y ellos sí, porque a la Pamela no le van a decir lo que tiene que hacer. No lo sabemos, queda el manto de dudas”, cerró Ríos.