Ya han pasado algunas semanas desde que Daniela Aránguiz ingresó a 'Tierra Brava', reality de Canal 13 en donde ha dado bastante que hablar.

En particular, ha generado comentarios tras su romance con Luis Mateucci, trasandino con quien mantenía una relación previo al ingreso al espacio de telerrealidad.

Aquello conllevó que tuviera algunos conflictos con la 'Chama', influencer que mantenía un 'affaire' con Mateucci, pero que acabó abruptamente tras el arribo de Aránguiz.

Sin embargo, este no ha sido su único tema polémico en el encierro, ya que también se ha referido a su pasada relación con Jorge Valdivia.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre Jorge Valdivia?

La panelista de 'Zona de Estrellas' se refirió a las situaciones negativas que experimentó en su relación con el exfutbolista, aludiendo a múltiples infidelidades.

"Él (Jorge) me había cag… más de 30 veces", afirmó Aránguiz respecto a su exesposo.

Luego continuó: "Entonces ya separada vi que Luis estaba en Chile y dije ‘Esta es mi oportunidad para portarme mal, ya que se portaron mal conmigo’, entonces lo invité a salir", expresó.

Su relato se originó luego de que recordara cómo inició su affaire con Mateucci, a quien le habló cuando aún se encontraba con Jorge Valdivia.

"Quería hablar con él, estaba casada, pero no muerta, yo vivía en Dubai y él en España. A mi ex no me lo cag.., fue un coqueteo nada más", aclaró sobre su conexión.

El amor tras Tierra Brava

Cabe recordar que hay bastante desface entre lo emitido en el reality 'Tierra Brava', y el tiempo real.

De hecho, el reality de Canal 13 ya habría finalizado, y tanto Daniela Aránguiz como Luis Mateucci se habrían reencontrado tras salir del encierro.

"Este año el viejito pascuero me regaló un amor de novela", fue parte de lo que escribió el trasandino en una postal navideña, donde posó con Daniela Aránguiz.