El exdirector nacional del Servicio de Migraciones, Álvaro Bellolio, criticó este jueves la Política Nacional Migratoria (PNME) propuesta por el Gobierno y que contempla varias líneas de acción para abordar este tema.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, destacó este miércoles que 158 mil extranjeros se empadronaron biométricamente. "Son personas que estaban en Chile, que no se conocían ningún dato de su identidad y que hoy día el Estado tiene sus huellas", dijo durante la presentación de la PNME.

Al respecto, Bellolio, en conversación con "La Mañana de Agricultura", dijo que no está de acuerdo sobre aquello, porque "quienes ingresaron ilegalmente a Chile, si consiguen un contrato de trabajo o demuestran arraigo familiar u otro", el país "les va a dar una visa".

Otro punto que cuestionó tiene relación con la política social, que mantiene "ciertas prioridades" para con los migrantes en el acceso de algunos beneficios, ejemplificando con el acceso a los jardines infantiles.

Los efectos de las reconducciones

Sobre las reconducciones, Bellolio explicó que "es una lógica que quien ingrese clandestinamente puede ser devuelto al país donde estaba en tránsito".

Bajo ese contexto, recordó que continúa vigente una resolución de abril de 2022, que indica que "todos los extranjeros no bolivianos que ingresen por Bolivia no pueden ser devueltos, mientras eso no se cambie las reconducciones, es sólo con Perú, donde en general hay muy buena relación en materia migratoria".

"Cuando vemos que desde el año pasado y este año llevamos más de 95 mil ingresos clandestinos, que se mantenga esta resolución que el propio Ministerio del Interior sacó para evitar devolverlos, es poco efectivo", puntualizó el exdirector de Migraciones.

"Lo mismo con la ley de infraestructura crítica, cuando se hace el reglamento, las Fuerzas Armadas no pueden devolver a los extranjeros que pillan en flagrancia, entrando irregularmente", agregó.

Propone cambios a la política migratoria

El exdirector nacional del Servicio de Migraciones propuso dos cambios a la PNME, específicamente en lo que respecta al control fronterizo.

"Derogar lo que tiene que ver con lo que no se puede devolver a extranjeros a Bolivia", manifestó Bellolio.

Sobre el segundo punto, expresó que "permitir que las Fuerzas Armadas también puedan devolver al país de origen".

"Eso va a cambiar un poquito las condiciones, porque hoy día en Chile sigue siendo muy fácil entrar. Y lo segundo, ellos tienen la expectativa que si ingresan clandestinamente, da lo mimo, porque igual te dan una visa y la política migratoria ratifica este tema", comentó.

"La política de la actual administración es que da lo mismo si tú ingresas legal o ilegalmente, en Chile te dan una visa igual", cuestionó.

