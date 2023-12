Comparte

Los hinchas del Real Betis no lo pasaron bien durante este tradicional 28 de diciembre, el día de las bromas y las noticias falsas. Es que los aficionados verdiblancos recibieron la noticia de que Joaquín había decidido descolgar los botines y volver al club.

“Oficial: Joaquín firma con el Real Betis hasta el final de temporada”, fue la publicación de los sevillanos en sus redes sociales. Luego, vino el video del exjugador confirmando la noticia: “Desde el día que me retiré, siempre he tenido la cabeza volver a vestirme del Real Betis. De hecho, el míster me dijo ‘vuelve, nos echas una mano en esta segunda vuelta y no te quedas con esa espinita clavada de batir el récord como futbolista de LaLiga con más partidos en Primera División.' Es una oportunidad bonita y me llega en un momento que puedo aportar mucho”.

𝑳𝒂 𝒎𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑵𝒂𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅. pic.twitter.com/r9WSHwhIiJ — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 28, 2023

Hasta aquí todo bien. Todos los hinchas del Betis ilusionados con esta noticia que parecía verdad. Sin embargo, a través de un video, Joaquín echó por tierra esta información.

“Bueno señores, estoy aquí para daros la noticia de que esto fue una inocentada. No podía ser de otra manera, jajaja… Ha sido una broma que yo mismo me la he creído, porque todos vieron la ilusión que yo tenía de volver a ser futbolista”, fueron las declaraciones del exjugador, quien además les deseó una feliz Navidad y un gran cierre de año a los aficionados béticos.