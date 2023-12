Comparte

La hija del empresario Leonardo Farkas, Tatiana Farkas, recientemente preocupó a sus fans tras compartir alarmantes palabras en las redes sociales.

"La tristeza nunca se detiene, un día les diré lo que estoy viviendo, un día", fue parte de lo que compartió a través de Instagram.

El mensaje no terminó allí, pues luego compartió un video en donde se extendió sobre la situación que estaría experimentando.

"No saben una gota de la vida que estoy viviendo ahora" - Tatiana Farkas

"Espero que entiendan que las redes sociales no son reales. No saben una gota de la vida que estoy viviendo ahora, no les muestro, pero lo que les muestro es muy bonito; la luna, yo, sonriendo un momento. Las realidades de la gente no se saben en estas redes sociales, es todo falso, es todo propaganda. Recordatorio: no es real", expuso.

Luego continuó: "No es seguro para mí compartir la realidad que vivo. Estoy feliz de compartir momentos de paz y un poquito de sabiduría que me encuentro, pero espero que sepan que estoy viviendo un infierno".

Aquí puedes ver la publicación que compartió:

La enfermedad que padece

Cabe recordar que, hace un tiempo, la influencer expuso que experimentaba una dolorosa enfermedad.

Fue así como compartió íntimas fotografías de la "endometriosis" que padece, lo cual hizo con el fin de que "otras mujeres y niñas no se sientan solas".

Esta singular enfermedad provoca que en la que parte del tejido que recubre el interior del útero, crece fuera de él.

"Tengo que practicar la paciencia, dejar la vergüenza todos los días y dar gracias a Dios", manifestó en la ocasión.