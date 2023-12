Comparte

El jueves pasado se informó sobre la detención de cinco individuos tras una intensa persecución que abarcó gran parte de la capital. Lo curioso fue que uno de los testigos de este incidente fue el ex chico reality Juan 'Chispa' Lacassie.

Según la información confirmada, la persecución se inició en Cerro Navia, transitó por la Autopista Central y Costanera Norte, hasta llegar finalmente a la comuna de Las Condes.

Lacassie compartió la situación a través de sus redes sociales, destacando que estuvo a punto de colisionar con los delincuentes.

La versión de 'Chispa' Lacassie

"Venía por Las Condes y, de repente, siento un auto que venía hecho un pi… por detrás. Le hago una encerrada, como que me tiro para la izquierda para no dejarlo pasar, y veo que me va a poner el autazo, entonces lo dejé pasar", comentó.

"De ahí pasa el festival de Carabineros por detrás, todas estas radiopatrullas. Entonces los seguí y terminamos en la Copec, cerca de Cantagallo", añadió.

Cabe señalar que, finalmente, los cinco ocupantes del vehículo fueron detenidos y se encontraron en su interior diversos elementos para cometer robos, armas, chalecos antibalas, indumentaria que simulaba ser de Carabineros y una placa falsificada de la institución.

El capitán Fernando Vivar señaló que, presumiblemente, los individuos planeaban cometer robos haciéndose pasar por agentes de seguridad.

Los detenidos tenían antecedentes por varios delitos, y una de las armas incautadas tenía un reporte por robo.

#AlertaCHVAM | Juan Lacassie, también conocido como "Chispa" casi es chocado por sujetos que eran perseguidos por Carabineros



📺En Vivo https://t.co/csT7F4UDya

📷Pluto TV https://t.co/ZZ7tKUtEYv pic.twitter.com/FCXgwrCX4Z — CHV Noticias (@CHVNoticias) December 28, 2023

Las amenazas del 'Chispa a JC Rodríguez

Cabe recordar que el 'Chispa' frecuentemente se ha visto envuelto en medio de polémicas, siendo una de las últimas el 'enfrentamiento' que tuvo con el periodista Julio César Rodríguez.

Esto, luego de que a mediados de año, en el matinal 'Contigo en la Mañana', se mostrara un viralizado registro del hombre conduciendo a alta velocidad.

Fue en ese contexto que el conductor desclasificó un episodio que tuvo con el ex chico reality en el verano.

"No era en buena onda, era en mala onda. Llega, se pone al lado mío y dice ‘oye, compradre, andan tirando notas mías, te vai a enfrentar a mi abogado, van a tener noticias mías, eso no más te digo", relató Rodríguez.