Múltiples comentarios dejó el nuevo registro de Juan Lacassie, también conocido como «Chispa«, luego de que compartiera un video en donde conduce a exceso de velocidad.

En el registro, donde sería el exchico reality quien conduce, se puede ver cómo en la autopista el vehículo supera los 250 km/h, llegando a casi 260 km/h.

La situación fue comentada en el matinal de CHV «Contigo en la Mañana», donde los periodistas Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez y Luis Ugalde tuvieron duras palabras para su acto.

Recordemos que en enero del presente año el hombre protagonizó un choque en la Autopista del Sol, precisamente por conducir a exceso de velocidad.

#CHVNoticias | Juan "Chispa" Lacassie protagoniza choque en plena carretera: Horas antes se había grabado conduciendo a casi 250 km/h



📺 PlutoTV https://t.co/b6dNMbatx1

👉 En vivo https://t.co/JkS0RTKOFj

📡 Señal YouTube https://t.co/dHSwVI4YEi pic.twitter.com/xWJi24Hzxh — CHV Noticias (@CHVNoticias) January 24, 2023

La amenaza del Chispa a JC Rodríguez

El suceso que ocurrió en enero fue mencionado por JC Rodríguez, luego de que revelara una ‘amenaza’ que le realizó el exchico reality.

«Nosotros ya dimos esta nota del ‘Chispa’ en el verano. Hicimos este tema y un día estoy en un lugar en la noche, 2 de la mañana. Un sábado, en un local de Vitacura, rodeado de amigos, sirviéndome una gaseosa y de repente, de frente, el ‘Chispa’«, inició revelando el comunicador.

Tras esto, precisó que la situación no fue a tono de broma: «No era en buena onda, era en mala onda. Llega, se pone al lado mío y dice ‘oye, compradre, andan tirando notas mías, te vai a enfrentar a mi abogado, van a tener noticias mías, eso no más te digo’. Todos mirando, yo no le hablé nada, pero me echó la foca».

Aquí puedes ver el nuevo video del Chispa: