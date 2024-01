Comparte

Tranquilidad es lo que sentiría Yamila Reyna en estos días, luego de que se aclarara su futuro laboral para este 2024.

Esto, luego de que TVN informara que la comunicadora trasandina continuaría en sus filas, y en los próximos días reaparecería en pantalla.

Sobre esta, Yamila Reyna se pronunció: "Estoy muy feliz de que todo el trabajo hecho durante 2023 haya traído sus frutos. TVN es mi casa y estoy muy orgullosa de pertenecer al canal de todos los chilenos".

"Se viene un año de nuevos desafíos donde espero que la gente vuelva a recibirme en sus hogares como lo ha hecho hasta ahora", añadió.

Cabe señalar que es especula que la actriz formaría parte en uno de los programas que la señal estatal realizará en torno al Festival de Viña del Mar 2024.

El mensaje de Yamila Reyna previo al 2024

Antes que iniciara este nuevo año, la comunicadora utilizó sus redes para compartir una especial reflexión.

Así, en su publicación, escribió: "Fue un año que me arrancó más lágrimas de las que hubiese querido. Donde me vestí de entereza para enfrentar al mundo, donde fingí ser feliz más de una vez frente a una cámara y simulé ser indestructible, mientras la vida me golpeaba casi al knockout".

Luego continuó: "No todo fue tan malo… Coseché éxitos, amigos y aprendí de mí. Fue el año que más puso a prueba mi fortaleza, mi resiliencia y mi integridad".

Finalmente, agradeció: "Llenaron mi alma y han hecho que termine este 2023 con una sonrisa en el corazón. Gracias Dios, gracias vida, gracias Chile".