Comparte

La influencer Anita Alvarado volvió a dar que hablar, luego de que publicara un singular video a través de Instagram.

En primera instancia, la comunicadora señaló que se encontrará, durante enero y febrero, en Viña del Mar, donde venderá sus frutos secos.

Junto a esto, además promocionó un local en donde había pasado a comer, y grabó un video.

Sin embargo, sufrió de un inconveniente que no pasó nada desapercibido. Esto, debido a que cuando presentaba el video, olvidó el nombre del lugar en donde se encontraba.

"¿Adivinen qué? Estamos en un restaurante de comida italiano, maravilloso aquí en Viña del Mar… ¿Cómo se llama el restaurante?", señaló en el video, mientras le consultaba al mesero que la atendía.

Las críticas que recibió Anita Alvarado

Si bien su mala memoria no fue ningún problema en la oportunidad, los cibernautas no dejaron pasar el hecho, criticándola por 'hacer canje' y olvidarse del nombre del restaurante.

"No se sabe el nombre, menos va a pagar", "Está clarita, no sabe dónde come o estaba haciendo publicidad para comer gratis", "Al menos apréndete el nombre del lugar" y "Aprende el nombre y no tengas que preguntarlo", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Esta ola de mensajes generó una réplica de Anita Alvarado, quien aclaró la situación: "Siempre pago lo que como y jamás pido rebajas en mis comidas. La verdad no tenía por qué nombrar al restorán, lo hago porque quiero, además es precioso y se come delicioso", señalando que ella pagó la comida.

Aquí puedes ver la publicación: