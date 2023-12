Comparte

El día de ayer Anita Alvarado recibió una grave acusación por parte de una vecina de La Florida, quien aseguró que la 'geisha' la agredió en una feria navideña de la comuna.

De acuerdo a lo que expuso la mujer identificada como Belén, Alvarado la habría golpeado y amenazado con lanzarle agua caliente.

Esto, luego de que ocupara un puesto ilegal en el lugar para comercializar productos, y cobrar por el uso de este espacio a otros vendedores.

Recordemos que Anita Alvarado se encuentra alejada del mundo de la televisión, y hace bastante tiempo que lidera un emprendimiento de venta de frutos secos.

La defensa de Anita Alvarado

Durante la jornada de hoy, el matinal de 'Contigo en la Mañana' se contactó con Anita Alvarado, donde negó las acusaciones.

"Solamente que haya una persona que me diga que yo le he cobrado. Jamás (lo he hecho). De hecho, Belén hizo una agrupación, cobró 60 mil pesos por luz, que era un generador", inició comentando.

Según Alvarado, hace tres meses fue al municipio para presentar una lista de personas que necesitaban permisos para vender en la feria navideña, ya que no todos podían pagar la cantidad que Belén solicitaba.

Durante la transmisión en vivo desde el lugar, un grupo de vecinos intervino en apoyo a Anita Alvarado y en contra de la vecina que acusó a la exfigura de televisión.

Respecto al presunto altercado entre las emprendedoras, Belén afirmó haber presentado una denuncia ante la fiscalía, aunque no proporcionó pruebas de la agresión al canal.