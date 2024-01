Comparte

Anita Alvarado es muy activa a través de las redes sociales y suele compartir varios registros de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que Anita publicó un video en un restaurante viñamarino y aprovechó de avisar a sus seguidores que en los próximos meses estará vendiendo sus frutos secos por la zona.

Asimismo, le recomendó a los cibernautas ir a visitar el local donde ella estaba comiendo, sin embargo, se le olvidó el nombre del recinto y debió preguntarle al mesero.

Sin duda su acción generó gran revuelo en internet, ya que algunos usuarios aseguraron que la “geisha” estaría haciendo canje y ni siquiera se sabía el nombre.

“Sería bueno..cuando hables de un lugar donde estás..ya sea canje ( imagino...!).. o lo quieras promocionar "por gusto.."..aprendas el nombre y no tengas que preguntarlo..no quedas muy bien parada..”, “Está clarita no sabe donde come o estaba haciendo publicidad para comer gratis”, “Esta Anita, nunca cacha nada, siempre está perdida”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Frente a ello, Anita no se quedó callada y aseguró que el video lo hizo de buena onda y que pagó la cuenta.

“Siempre pago lo que como y jamás pido rebajas en mis comidas. La verdad no tenía porque nombrar al restorán, lo hago porque quiero, además es precioso y se come delicioso (...) la gente cree que es canje y no es así. Yo como donde puedo y quiero, los grandes siempre generamos envidia, me encanta”, cerró Alvarado.

