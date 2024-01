Comparte

Gonzalo Egas dio su veredicto final sobre el regreso de los realitys con 'Gran Hermano', de CHV y 'Tierra Brava' de Canal 13. El ex chico reality sostuvo que estuvo pendiente de la producción del canal del angelito, pero no le gustó: "Lo encontré fome", reconoció.

“Le di una oportunidad a 'Tierra Brava', básicamente porque es Canal 13 y le tengo cariño a esa gente. Pero no me gustó. Lo encontré fome”, señaló.

¿Gonzalo Egas pudo entrar a 'Tierra Brava'?

Egas, que actualmente trabaja animador y productor de TNT Sport, se refirió a los rumores que lo vinculaban con el espacio de telerrealidad de Canal 13, desmintiendo que en algún momento le haya llegado alguna oferta.

“Todos en el canal creían que entraba a Tierra Brava. Mi jefatura me decía ‘Gonzalo, avísanos cuando te vayas’… ‘No, no me voy’, les decía'", indicó.

Pese a ello, desde el canal le insistían: “‘No, pero es que dinos, nos gustaría enterarnos por ti y no por la prensa’. Les repetía que me quedaba y no me creían. Nadie de Canal 13 me contactó, nada”.

¿Volvería a entrar a un reality?

“Si me ponen 200 millones, obvio, voy. Pero en el formato reality que conozco, te metes tres meses y medio y te ganas un premio”, aclaró.

En caso que la oferta fuese por un menor precio, “ya no iría. Prefiero quedarme trabajando en lo que estoy, porque me encanta. Prefiero presentar las peleas el sábado por la noche”.

Con ello, reiteró que, “si me ponen 200 palos sobre la mesa, vuelvo a un reality. Si no, cierro la puerta”.