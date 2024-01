Comparte

Pedro Pascal llegó a la alfombra roja de los Premios Globos de Oro 2024.

El actor nacional arribó al evento con una evidente lesión en su brazo derecho: se presentó con un cabestrillo.

Pascal se refirió a su lesión en una entrevista previa a los Globos de Oro, en donde señaló que "me caí" y "le puede pasar a cualquiera". Cabe recordar que pasó las fiestas de fin de año en Chile y no se le vio con el cabestrillo.

El intérprete postula a los Globos de Oro por primera vez por su papel en "The Last of Us" y competirá con actores de la talla de Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Gary Oldman (Slow Horses), Jeremy Strong (Succession) y Dominic West (The Crown) (Netflix)

.