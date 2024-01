Comparte

Leopoldo Méndez, conocido artísticamente como "Dj Méndez" confesó que prefiere vivir en Chile antes que en Suecia, pese a que toda su familia se encuentra viviendo en el país europeo.

Para el artista, "Suecia es muy lindo, pero prefiero Chile para vivir porque me gusta más el movimiento y la bulla. Allá es todo muy ordenado", confesó en entrevista con Kike Morandé. Dentro de este contexto, el artista urbano también aseguró que su familia ya se acostumbró a la vida en el viejo continente.

Crisis de seguridad

El cantante también habló sobre la crisis de seguridad que se vive en Chile, luego que el animador se tomara un momento para cuestionar la actualidad del país en dicha materia.

Ante lo cual, el Dj Méndez señaló que "es lamentable, pero así está Chile. Es triste verlo. Yo he tenido muy malas experiencias, pero sin embargo sigo amando Chile. Me gusta lo positivo y me quedo con eso, y con eso vivo. Obviamente Chile está mal. La gente está agresiva".