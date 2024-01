Comparte

Recientemente, Camila Campos, más conocida como Camilísima, participó como invitada en “Sin Dios ni Late” y habló con Daniel Fuenzalida sobre diferentes episodios de su vida.

Uno de ellos fue sobre su relación con el reconocido chico reality Sebastián Ramírez, con quien terminó hace ya aproximadamente nueve meses.

“Fue una etapa muy bonita en mi vida, fue en la pandemia. O sea, nuestra relación tuvo de todo en realidad”, comenzó diciendo la exparticipante de Tierra Brava.

Tras ello, agregó “me doy cuenta al final del día que esos amores que son tan complejos, que son tan pasionales, de repente no son los que tienen que durar para toda la vida nomás. Ahí uno se tiene que sacrificar por el equipo y decir ‘sabes qué, esto no da pa’ más y tenemos que cada uno buscar la felicidad y la estabilidad también’”.

En la misma línea, expuso que si bien su relación fue larga, en algunos momentos tuvieron algunos quiebres.

“Esos quiebres eran largos igual, de hecho yo tuve una relación, un pololeo, en uno de mis quiebres con el Seba. Y él también tenía sus cosas. Pero siempre volvíamos a conectar”, detalló.

Es triste

Frente a ello, Fuenzalida aprovechó de preguntarle si consideraba que su relación fue tóxica y la influencer contestó con toda sinceridad “puede ser que algún minuto se haya tornado un poco tóxica”.

“Es triste porque es luchar contra el amor y decidir de repente sacárselo, meterlo en un refrigerador y decir… ay, me emocionó”, añadió.

Finalmente, la creadora de contenido aseguró que su pololeo con “Tatan” fue uno de los más importantes que ha tenido y aseguró que por salud mental prefirió no verlo en Gran Hermano.

Asimismo, comentó que debido a su participación, recibió varios mensajes de odio en las redes sociales.

“A mí me afecta netamente cuando son personas con la que yo comparto, pero si van a ser personas que no conozco, a mí no me puede afectar que me digan que soy ‘fea’, ‘tonta’”, cerró Camilísima.