Sin duda una de las parejas más queridas de Tierra Brava es la de Valentina Torres, más conocida como La Gaurén, y Nicolás Solabarrieta.

En ese sentido, Página 7 habló con la jugadora y le preguntaron respecto a su relación con el exfutbolista en el encierro.

“El romance con Nico surgió los primeros días del reality. Los de la casa habían hecho un curriculum de él y me decían que él venía para que estuviéramos juntos. Ya la gente de la casa nos estaba poniendo todas las fichas para que esta relación funcionara”, comenzó diciendo Valentina.

Asimismo, agregó “como dije antes, a mí me gustan las personalidades, cuando quiero estar con alguien es porque realmente esa persona se ganó su lugar, no es porque sí. Se fue dando muy natural, por más que la gente haya creído que fue forzado, fue cien por ciento inesperado. Él llegó al encierro para cambiar mi reality”.

Tras ello, se refirió al futuro de su vínculo con Nicolás “creo que sí prosperará. Con Nicolás conectamos muy bien, es mi partner adentro del reality, es uno de los pilares que tengo en la casa. Es mi compañía, mi mejor amigo, es la persona con la que duermo, tomo desayuno, compito, es mi rival, pero al mismo tiempo es mi confidente”.

Por último, le consultaron respecto a los dichos de Camilísima, quien supuestamente estuvo con Solabarrieta “Camilísima no es nadie, creo que ni siquiera me importa esta pregunta”.

“No tengo idea qué habrá dicho, pero no es nadie. A mí me importa el presente y jamás me van a afectar las cosas que se digan desde afuera, porque me importa poco y nada”, cerró Gaurén.