La ex "Gran Hermano", Jennifer 'Pincoya', actualmente se encuentra viviendo un positivo periodo tras salir del reality.

En este momento, se encuentra grabando "Top Chef Vip", nuevo programa culinario de CHV, donde competirá en la cocina.

Fue así como ahora, la oriunda de Chiloé en conversación con El Filtrador, se refirió a su nueva vida y este camino laboral que lleva.

"Hemos armado un grupo de compañeros de trabajo muy unido. Tenemos un grupo de WhatsApp donde conversamos todo el día y nos apoyamos", señaló respecto al espacio culinario.

Por otro lado, se refirió a su nuevo look: "Quiero verme mejor, e incluso me puse bótox y unas vitaminas que me han quitado esa cara cansada que tenía, porque nunca antes me había hecho nada", repasó.

¿Y qué dijo Pincoya sobre Cony Capelli?

En la misma conversación, también fue consultada por su relación con Constanza Capelli, quien fue su gran amiga durante el encierro, pero que en las últimas semanas fue decayendo.

Fue así como ahora, hace unos días, se dejaron de seguir en Instagram, donde Capelli afirmó sentirse 'dolida'.

En esta línea, Pincoya le bajó el perfil a la supuesta enemistad que existiría entre ambas. "Yo a la Coni y a la mayoría de mis otros compañeros no los he visto, pero eso creo que es normal. No descarto que volvamos a juntarnos con todos", afirmó.