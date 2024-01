Comparte

China Suárez es muy activa a través de las redes sociales y suele compartir varios registros con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción y la modelo publicó un par de fotografías donde se le ve luciendo un short y poleron de color rosado y de tercio pelo. Además, unas cintas, al estilo “coquette” como lo llaman en las redes sociales.

Sin duda su publicación generó varias reacciones entre los cibernautas, quienes la criticaron por su atuendo y aseguraron que le gustaría parecerse a la actual pareja de su exnovio.

Fueron tantos los mensajes de odio, que la argentina no se dejó pasar a llevar y decidió responderles.

“Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas”, comenzó diciendo.

“Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer Uds. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”, cerró Suárez.