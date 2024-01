Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Daniela Aránguiz y Luis Mateucci.

Todo esto, porque en un adelanto del próximo capítulo se puede ver que en modo de juego Daniela le dio un piquito a nada menos que Miguelito.

Al parecer esto no habría sido bien visto por Luis Mateucci, quien le reclamó a su enamorada por su acción.

“Que te baile Miguelito que le diste un beso allá”, le contestó el argentino a la exesposa de Jorge Valdivia luego de que ella le pidiera que le bailara.

Tras ello, Luis le preguntó lo siguiente: “¿Le diste un beso en serio a Miguelito? Yo pensé que era broma”.

Frente a ello Daniela le dijo que sí y que fue una broma solamente, a lo que él respondió “yo pensé que no se lo habías dado”.

“Ya, no lo voy a hacer más si no te gusta”, aseguró Aránguiz.

Luego, Luis continuó con sus reclamos “pero que te tienes que andar dando un beso, nada que ver, no es ni una actividad”.

En ese sentido, Daniela le comentó que cuando ella se besó con la Chama, a él no le molestó, por lo que no se debería enojar ahora.

“A mí me dijiste que si yo me daba un beso en una actividad con una mina, no me dabas más una oportunidad (...) No le puedes estar dando besos a cualquiera”, cerró Luis.