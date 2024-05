Comparte

Pancho Melo participó como invitado en el programa “Palabras sacan palabras” de Radio Futuro y habló sobre diferentes temas.

Como era de esperarse, Álvaro Paci aprovechó la instancia para preguntarle sobre los rumores de que podría llegar a animar el Festival de Viña, puesto que es parte del área dramática de Mega.

“¿Te ves animando Viña?”, le consultó el comunicador directamente, a lo que Pancho Melo contestó con toda sinceridad.

“Si me preguntas hoy día, me parece muy lejano. Lo comparo cuando empezó a aparecer este rumor, que es gracioso, y tiene directa relación con que formo del equipo del área dramática”, comenzó diciendo.

“Mega gana la concesión del festival y bueno, claro, empiezan a aparecer los nombres que pueden ser afines, pero no he tenido ninguna conversación”, aseguró.

En la misma línea, expuso que ser animador del certamen internacional es algo que no estaba en sus planes “ahora, ¿me parece desafío como decir ‘puede ser’? Sí. Es algo que no está dentro de… nunca me desperté en la mañana pensando ‘¿y si algún día animara el Festival de Viña?’. No, no me ha pasado en la vida”.

Finalmente, dio a entender que si bien no era algo que tenía pensando, sí estaría dispuesto a hacerlo.

“Pero si sale, no digo que no como no digo que sí aún. Me parece muy raro, me parece extraño, lejano”, cerró Melo.