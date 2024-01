Comparte

Continúan los romances al interior de Tierra Brava y uno de los que más ha dado de qué hablar es el de Shirley Arica y Arturo Longton.

En el último capítulo se pudo ver que los jugadores tuvieron una íntima conversación luego de que la peruana en una actividad se besara con Jhonatan, lo que molestó al chico reality.

“¿Qué me puedes decir?”, le preguntó Arturo a su compañera previo a la prueba de salvación, donde debía competir.

“Quería hablar contigo, antes de que te fueras. Me afecta que te vayas, por eso estoy parada acá”, le respondió Shirley.

Frente a ello, Arturo le recordó el beso con el modelo “pero si tú no estás conmigo y te agarraste a besos con este otro hue... Lo disfrutaste un montón, obvio que me molestó”.

“No tenía ganas de hablar, ¿qué te iba a decir? Quedé como plop. Fue una desilusión verte así”, agregó Longton.

Shirley no se quedó callada y le recordó que ella le ha dicho que está interesada en él “¿qué quieres que haga?, que me siente aquí a esperar a que se te cambien los planes. Te lo he dejado muy claro que me gustas y poco y nada te interesa. Te haces la víctima, te sientas a mi lado y te quedas ahí parado”.

Finalmente, los tortolitos dejaron ver sus sentimientos “yo quiero que te quedes. Si a ti no te importa lo que yo quiero, está bien. Quiero que sepas que sí me afecta, sí me jode y sí me duele, aunque pienses que no”, le aseguró la peruana.

“Voy a hacer todo lo que pueda. Me voy a matar en la hueá, te lo prometo”, cerró Longton.