Comparte

Maura Rivera es muy activa a través de sus redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que la bailarina compartió en su Instagram una caja de preguntas para responder a las dudas de sus fanáticos.

En la instancia, le consultaron respecto a los implantes mamarios que tiene para saber sobre su experiencia y frente a ello, Maura respondió con toda sinceridad.

Al comienzo expuso que para todos es distinto y que depende de diferentes factores “cada cuerpo, estructura, talla, peso, etc., es distinto a otro y también los gustos”.

Asimismo, agregó “en cuanto a la prótesis mamaria me puse poco acorde a mi cuerpo de ese tiempo, pero me crecieron con los años a mi gusto y he pensado en reducir el volumen”.

Por último, Rivera reveló que ha pensando en sacarse sus implantes, no por gusto, sino que porque siente que ya cumplió un ciclo.

“Ya llevo muchos años, no me arrepiento en lo absoluto, fue una de las mejores decisiones, pero quizás ya cumplí el ciclo”, concluyó.