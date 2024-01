Comparte

En el próximo episodio de Podemos Hablar participará como invitada Renata Bravo y hablará sobre diferentes episodios de su vida.

En ese sentido, la actriz en una íntima conversación revelará una drástica decisión que tomó a sus ya 49 años.

“Creo que estoy en mi mejor momento de la vida, no se me nota, pero así lo siento yo por lo menos… Cumplí 49 en septiembre y sentí que me había perdido un poco de mi esencia”, comenzó diciendo.

Tras ello, expuso que desde ahora ella hace lo que quiere y puso de ejemplo que si quiere besar a un hombre simplemente lo hace.

“Me voy a atrever a hacer cosas que nunca en la vida me he atrevido, por ejemplo, a pedirle un beso a un hombre cuando tengo ganas de besarlo ¡Chúpate esa! Ese beso fue con tuti, con lengua”, detalló.

Finalmente, Julián aprovechó la instancia y decidió recrear el momento con Renata cuando le pidió el beso a un hombre, por lo que se terminaron besando en el estudio.