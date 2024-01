Comparte

La finalista de 'Gran Hermano', Jennifer Pincoya, ya tiene de segunda casa a CHV, canal con el que firmó para este año, participando en 'Pasapalabra', y ahora grabando para su nuevo desafío, 'Top Chef Vip'.

Pero no todo ha sido alegría para la chilota, pues recientemente reveló que ha experimentado una serie de episodios paranormales.

Pincoya, en conversación con La Cuarta, compartió detalles de la situación que experimentó en estos últimos días.

"Esto comenzó en el tiempo que empecé a ir más seguido al canal, pero en realidad no le había tomado mucha importancia", inició comentando.

Luego continuó: "Pero un día, entrando al edificio, vi a una niña al lado del piano, me saludó, después como que me regresé altiro para hablar con ella, pero ya no estaba".

Los sucesos paranormales que ha vivido Pincoya

En la misma línea, sostuvo que este no ha sido el único episodio misterioso que ha experimentado.

"Hace días atrás también iba al baño, ya como a las 8, porque terminamos de grabar tarde, muy apurada y yo escuchaba que de abajo, porque hay una escalera cerca del baño de damas, me llamaban: ‘Jenni, ven, Jenni, baja, baja’. ‘No, chica’, le dije yo, . ‘No, chica, estoy apurada’", relató.

Sin embargo, la también influencer señaló que cuando se dirigió a mirar quién la llamaba, no había nadie.

Por último, afirmó que el pasado martes vivió uno de los sucesos más fuertes. "Y ayer (martes), fui al baño muy temprano y el tacho grande estos del confort, empezó a moverse, a moverse, a moverse y yo dije, ah ya. Y empecé a lavarme los dientes. Ahí le dije ‘chiquilla, ya te sentí, no te veo pero sé que estás ahí. Si te quieres manifestar, manifiéstate, no te puedo ver, pero si quieres, acompáñame", contó al citado portal.

Si bien estas situaciones podrían provocar temor y miedo en cualquier persona promedio, Pincoya asegura que no les teme.

"En realidad no les tengo miedo, así que si ellos ya saben que yo los puedo captar de alguna manera, verlos, percibir su presencia, van a seguir manifestándose, porque algunos piden ayuda, o solamente quieren que tú sepas que ellos están ahí. Hay muchos yo creo que están atrapados", explicó.