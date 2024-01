Comparte

A poco más de 10 días de iniciar el 2024, el deportista Diego 'Mono' Sánchez presentó a una importante persona en su vida, a través de las redes sociales.

Hablamos nada más que de su nueva pareja, quien sucede a Yamila Reyna, animadora y expareja del arquero, con quien todo terminó luego de que se filtraran chats del jugador conversando 'coquetamente' con otra mujer, y se especulara de una infidelidad.

Ahora, en una historia que compartió en Instagram, Sánchez presentó a su nueva polola: "Buenas noches mi hermosa", escribió en la plataforma.

La publicación fue rescatada por el portal Infama.cl, donde además dieron a entender que hace tiempo que Sánchez mantendría esta nueva relación.

Aquí puedes ver a la nueva pareja de Diego Sánchez:

Instagram Diego Sánchez

Instagram Diego Sánchez

El dolor de Yamila Reyna

La animadora de TVN, Yamila Reyna, comentó ampliamente su quiebre con Diego Sánchez, repasándolo además en una conversación con conductor Jean Philippe Cretton.

Sobre su andar con Sánchez, Yamila expresó: "Yo viví una relación de muchísimo amor, voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente, di una relación de dos años donde respeté, amé sanamente (...), me mudé a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en sus momentos más difíciles de su carrera".

En la misma línea, añadió: "Yo estuve poniendo el hombre, incondicional, un amor muy grande, de proyectos de vida juntos, de sentir que era mi compañero de vida".