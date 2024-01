Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Daniela Aránguiz y Luis Mateucci.

Todo esto, porque Daniela le hizo un show de celos al argentino luego de que Fran Undurraga se le acercara, lo que no le pareció correcto.

“Oye Lucho… nah, después te digo mejor”, le comentó Fran a Luis.

Frente a ello, Daniela no se aguantó y encaró a su compañera “no soy exagerada, pero no me gustan esas hue… a mí. Y menos con mis amigas (...) ¿Soi amiga mía o amiga de él…?”.

Tras ello, fue directamente a hablar con su enamorado y le advirtió lo siguiente: “Una que te pille, una, y te lo juro por Dios que me voy a dormir para allá atrás, te lo juro”.

Finalmente, Fran decidió alejarse de la pareja con el fin de no generar más conflictos al respecto.