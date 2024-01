Comparte

Este martes, se dio a conocer el listado de los empresarios que participaron junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una reunión que se realizó en la casa de Pablo Zalaquett.

Durante esta tarde, la propia secretaria de Estado comentó desde el Congreso en Valparaíso la Contraloría General de la República no le solicitó el detalle de estos antecedentes.

"No me han preguntado eso hasta ahora (Contraloría), me lo preguntaron por transparencia y lo vamos a informar. No hay ninguna razón para -como alguien dijo por ahí- que estábamos tratando de ocultar algún nombre, ningún nombre", sostuvo la ministra Tohá.

Además, dijo que "yo no los conozco personalmente, son personas que vi una vez en esa reunión (...), había una lista que nos dieron a nosotros, pero yo no los conozco".

Y precisó que "había empresarios de muchos sectores; gente del retail, transporte, del sector financiero, de muchos sectores. La lista la recibió gente de mi equipo, no sabemos si exactamente son los mismos que fueron".

Sin embargo, según reveló La Tercera, desde Interior entregaron la lista de las personas que asistieron a la casa del exalcalde de Santiago y la Florida.

El citado medio, además, precisó que desde la cartera remarcaron que "los nombres indicados no implican necesariamente su asistencia".

Lista de empresarios invitados a la casa de Zalaquett