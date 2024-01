Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Luis Mateucci y Daniela Aránguiz.

Todo esto, porque en una actividad liderada por Sergio Rojas, Oriana Marzoli, la expareja del argentino, le envió un mensaje, lo que provocó la incomodidad y enojo de Daniela.

“Me da vergüenza estar metida en este triángulo de chicos reality. Se nota en tu cara que te pusiste contento de verla. No sé por qué te pones tan contento, si esta mina te hizo mi…”, expuso Daniela.

Tras ello, Sergio aprovechó la instancia y le preguntó a la exesposa de Jorge Valdivia si estaría dispuesta a pelear por el amor de Luis si es que Oriana llegase a conquistarlo.

“La felicitaría. Yo no doy la pelea por ningún hombre, si no quiere estar conmigo tiene las puertas abiertas (...) no obligaría a nadie a estar conmigo, tengo el ego muy alto, sé que puedo estar con el hombre que quiera”, aseguró Aránguiz.

Luego, compartieron el video de la española, donde le preguntaba al argentino qué errores no cometería en su nuevo vínculo con Daniela.

Frente a ello, Luis se mostró muy sincero y recordó que le fue infiel a Oriana con Gala Caldirola dentro del reality “Volverías con tu ex”.

“Oriana se quedó muy pegada con el tema de Gala, ella fue otra chica del reality con la que me metí y eso arruinó mi relación con ella. Siempre viene ese fantasma en la relación y obvio que me arrepiento”, respondió Luis, mientras Aránguiz se mostraba bastante molesta.