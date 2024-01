Comparte

La ex "Morandé con Compañía" Carla Ballero, recientemente repaso cómo superó sus adicciones, en conversación con 'Sígueme', de TV+.

La confesión surgió luego de que, en el programa, repasaran los cambios físicos que ha enseñado el hijo del músico Camilo Sesto.

Fue así como Ballero compartió una inesperada reflexión: "Es evidente los rasgos de adicciones y autodestrucción. Ver esa delgadez, esa caída de dientes, esos ojos que se ponen grises".

La reflexión de Carla Ballero por las adicciones

En la misma línea, añadió: "Todos podemos rehabilitarnos, lo digo de verdad, con conocimiento de causa, en cualquier momento de la vida, cuando uno quiera".

"Eso tiene que ver solo con el querer. Cuando uno se interna ayuda, porque te sacan del consumo, entonces vuelves a pensar con claridad. Pero si tú no quieres, no pasa nada, no importa las veces que te internes", continuó.

Por último, añadió: "Debes tener las ganas de salir de ahí. Lamentablemente, hay drogas que las personas ya no tienen manera de tomar decisiones, ahí la pérdida es total".

Aquí puedes revisar el momento:

Su paso por Morandé con Compañía

En una conversación con Daniel Fuenzalida en el programa "Sin Dios Ni Late", la actriz reflexionó sobre su experiencia en 'Morandé con Compañía', admitiendo que su remuneración era considerablemente elevada, más de lo que consideraba merecer.

"Siempre la disfruté, pero encontraba que era un robo a mano armada", expresó en el programa transmitido por Zona Latina.

Agregó con franqueza: "La tele era un robo, de verdad; hacíamos eventos en que cada fin de semana llegábamos a la casa con 5, 6 ó 7 millones de pesos. Y en efectivo".

A pesar de esta aparente bonanza financiera, la actriz lamentó que el dinero no le haya resultado beneficioso a largo plazo: "Lo perdí todo porque después me casé. Es que no era mucho. A ver, tenía mis departamentos y cosas, pero tampoco era tanto. En el fondo, la plata se va".