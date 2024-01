Comparte

"La memoria infinita", dirigida por Maite Alberdi, fue nominada en la categoría de Mejor Documental en los Óscar 2024.

Esta es la segunda candidatura de la documentalista, puesto que en 2022 hizo lo propio con "El agente topo".

"La Memoria infinita" también estará presente en los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana, galardón que se definirá el 10 de febrero.

La película narra la vida matrimonial de Augusto Góngora, quien padecía de alzhéimer, y la ex ministra de Culturas, Paulina Urrutia.

El resto de los nominados son Bobi Wine: The People's President; Fourd Daughters; To Kill a Tiger; y 20 days in Mariupol.

El filme de Maite Alberdi no fue la única película chilena nominada. "El conde", de Pablo Larraín, fue destacada como Mejor Cinematografía.

Los premios Óscar se realizarán el 10 de marzo del 2024 en el teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos.