El periodista Rodrigo Sepúlveda poco y nada de filtro tuvo respecto a su opinión sobre la exalcadesa de Maipú, Cathy Barriga.

Esto, luego de que la formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público compartiera múltiples publicaciones desde el arresto domiciliario total que enfrenta.

De esta forma, el conductor de Meganoticias Alerta repasó el comportamiento y publicaciones de la exjefa comunal, uniéndose a la ola de críticas que ha generado la esposa de Joaquín Lavín Jr.

Las palabras de Rodrigo Sepúlveda

"Es una burla", inició comentando el periodista. "¿Saben que me pasa? Que esto es como hacerse un autogol, es como ‘¿qué puedo hacer yo, estando en mi casa con arresto domiciliario y que me afecte?’", añadió luego.

Luego fue más crítico: "Hay gente que les gusta eso, que lo aplaude. ‘La foto tierna con su hijo’... ella es dueña de su vida, puede hacer lo que quiera".

"Pero acá hay algo que cuidar por respeto a tu país, a las decisiones que se puedan tomar en tu país, por respeto a la justicia, a los fiscales, a la gente de la calle, a los que trabajamos", sostuvo.

En la misma línea, sostuvo que tampoco espera que no hagan nada durante la situación que enfrentan. "Yo no digo que estén arrestados en una silla, pero mostrar esto, no".

"Les juega en contra absolutamente, es burlarse de una situación, es tener cero empatía con lo que se está discutiendo", criticó.

Finalmente, aludió al importante monto de dinero que está siendo investigado y, además, deslizó un comentario a Camila Polizzi: "Acá guarda arresto domiciliario como corresponde, enciérrate en tu casa y apaga el celular. No es necesario mostrarte jugando ping-pong, ni haciendo gimnasia".