La ministra del Interior, Carolina Tohá, no descartó la idea del alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, sobre el despliegue militar en los terminales de buses y la estación de tren de la comuna.

"Todas las ideas que salen, ninguna la descartamos, todas las evaluamos. De hecho, el Ejecutivo, el año pasado, aprobó una reforma constitucional y hoy está tramitando una ley que permite el despliegue de militares para proteger infraestructura crítica, como sería el caso de la Estación Central. Pero esa ley todavía no está despachada. Hasta que esa ley no esté despachada, ese tipo de servicio no se puede organizar", explicó la secretaria de Estado.

"La reforma constitucional, les quiero recordar, que habilitó la presencia militar para proteger infraestructura crítica y proteger las fronteras. Tenía un sistema de implementación rápido en el caso de las fronteras, a través de un decreto de ley que dictaba el Presidente de la República, que ya se dictó. En virtud de eso, es que estamos en las fronteras hoy", señaló Carolina Tohá.

"Pero la aplicación más permanente de esta reforma requiere la aplicación de dos leyes: una para las fronteras y una para las situaciones de infraestructura crítica. Ambas están en el Parlamento y la segunda está con urgencia", indicó.