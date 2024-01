Comparte

Raquel Argandoña, hace unos días, debió ser internada en la clínica tras sufrir una obstrucción intestinal severa.

Desde entonces poco y nada se conocía respecto a su estado de salud, más allá de los mensajes que enviaron sus cercanos, como Paty Maldonado y José Miguel Viñuela, entre otros.

Sin embargo, el portal Glamorama aseguró que la conductora de 'Tal Cual' finalmente fue intervenida quirúrgicamente.

Esto, debido a que el tratamiento indicado no entregó los resultados que se esperaban.

La cirugía a Raquel Argandoña

De acuerdo al consignado medio, el procedimiento duró casi cuatro horas, y habría resultado de manera exitosa.

Además, señalaron que Raquel Argandoña se encontraría en recuperación, y solo sus familiares podrían acceder a información más actualizada.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la madre de Kel Calderón sufre de esta situación.

El año 2021 Argandoña presentó la misma problemática, que también la derivó a la UCI, donde recibió tratamiento.

El 'enojo' de Paty Maldonado

En uno de los últimos capítulos de 'Tal Cual', Paty Maldonado se refirió al delicado estado de salud de su amiga, Raquel Argandoña.

"Hoy no está la veterana con nosotros, pero estamos con toda nuestra energía para que salga adelante, porque le ocurrió lo mismo que la otra vez", inició comentando.

Sin embargo, no todo fue pura preocupación, ya que también lanzó una 'advertencia'.

"Y te voy a decir una sola cosa, no te lo mando a decir con nadie: ¿hasta cuándo recresta estai con esa hue… de la dieta? 'Que no como ninguna cuestión, que no quiero comer nada, porque quiero ser flaca'… Por eso te vino esa hue…".

Por último, añadió: "Espérate que cuando te den de alta y te vengas para acá, te voy a meter hasta por las orejas la comida, ¿te quedó claro?".