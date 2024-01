Comparte

Recientemente, Cony Capelli participó como invitada en el podcast de Eva Gómez y habló sobre su paso por Gran Hermano y de su vida extensamente.

Como era de esperarse, Eva aprovechó la instancia para preguntarle a la chica reality sobre su pasado con las drogas, de forma muy respetuosa.

Frente a ello, Cony respondió con toda sinceridad y habló sobre lo que fue ese complejo episodio de su vida.

En ese sentido, Gómez le consultó si es que su madre sabía sobre el consumo de drogas y la bailarina respondió que en un inicio su progenitora ni siquiera se lo imaginaba, sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta.

“Ella siempre me ha dado esa libertad de equivocarme, porque al final por más que ella me hubiera agarrado de los pelos y me tire a un centro de rehabilitación, eso no sirve de nada”, comenzó diciendo.

“Yo salgo y lo vuelvo a hacer, es duro como mamá ver a tu hijo caer y no poder sacarlo de ahí, pero es parte del proceso, pero al final fue lo mejor porque uno toca fondo y yo con las herramientas que tuve pude salir de esta situación”, agregó.



Finalmente, Cony expuso que para ella el tema de las drogas no era algo que podía ocultar, ya que es parte de su historia “igual el tema de las drogas, de la cocaína, la droga de la cual yo fui adicta. Siento que se habla tan poco y es una droga tan latente en todas partes, está en todos los lugares, es la droga que te quita el alma, es tremendamente adictiva, eso me marcó tanto y me dije: ‘No puedo entrar a esta etapa de mi vida, a un reality y no contar mi historia”.