Nano Calderón es muy activo a través de las redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que el influencer compartió una caja de preguntas en su Instagram para responder a las dudas de los cibernautas.

En la instancia, un usuario le preguntó lo siguiente: “¿Con quién compartes de tu familia?”.

Frente a ello, Nano contestó con toda sinceridad “siempre he sido de hacer mi vida totalmente separado, por eso desde pequeño me fui a vivir a Lampa con un amigo y después de eso, me fui a vivir solo hasta el día de hoy”.

“La única familia es mi mamá, no soy de los que son demasiado apegados a las personas, pero cualquier cosa ahí siempre estamos. Ahora último estaba media complicada pero ya está mejor”, agregó.

Tras ello, dejó en claro quiénes son su círculo familiar “mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja, la ‘Coca’ (su mascota) y 2-3 amigos. Cualquiera que no esté ahí no me viene ni me va”, cerró.