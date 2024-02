Comparte

Janis Pope es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción y la influencer publicó en sus historias de Instagram unos pantallazos de algunos comentarios desafortunados que le habrían hecho cibernautas sobre su cuerpo.

“Te ves como si tuvieras inanición”, le escribieron a la exchica reality, a lo que ella respondió “¿me lo dices enserio?”.

Tras ello, se pudo ver que otro usuario le comentó lo siguiente: “Amiga te ves muy requete delgada casi anoréxica, perdón si te molesta”.

Frente a ello, Janis expuso su malestar y dio su punto de vista “¿tu comentario es enserio? Sabes qué, decir algo inadecuado, acompañado de un ‘perdón’, no te exonera de la responsabilidad de la burrada que estás diciendo”.

En la misma línea, al compartir estos comentarios, Janis le pidió la opinión de sus seguidores al respecto “pareciera que hay gente que no tiene ni el más mínimo criterio a la hora de comentar. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de cosas?”.

Luego, continuó con este tema y recalcó que no está bien hablar sobre los cuerpos ajenos y que es importante que las nuevas generaciones vayan aprendiendo sobre ello.

“Es importante recalcar que somos una generación afortunada, porque tenemos la posibilidad de enseñarle esto a los niños, de que no se habla y no se opina del aspecto de los otros, menos si no lo pidieron. Fácil y sencillo”, cerró Pope.