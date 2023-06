Comparte

Janis Pope fue por segunda vez eliminada de «Aquí se Baila» de Canal 13. En su despedida la recordada chica reality agradeció a la producción del estelar y a la casa televisiva la posibilidad de llevar a su hijo pequeño al trabajo.

En su batalla, Janis bailó “Bad guy”, de Billie Eilish. Por decisión dividida, fue la eliminada de la noche.

“Creo que Poli después de esto no va a bailar nunca más una bachata”, rió la participante sobre su bailarín, agregando que ya era su momento de irse. Emocionada, aseguró también que estaba muy agradecida.

“Agradezco al canal que me permita venir a trabajar con mi hijo. Creo que es un ejemplo de ustedes como institución y como producción a muchos lugares donde las madres tienen que dejar a sus niños para ir a trabajar. Ojalá tuvieran la misma suerte mía de venir y disfrutar tanto como yo lo he hecho”, sostuvo la ex “Protagonistas de la fama”.

“Para nosotros como Canal 13 nunca iba a ser un reparo la presencia de los miembros de tu familia”, le respondió Sergio Lagos.

Gianfranco Polidori, en tanto, quien con este programa deja de lado la danza para volver a concentrarse en su especialidad en Medicina, se emocionó por la experiencia. “Por primera vez en 7 años pude bailar, sólo bailar, y me pone muy feliz haber vivido estos dos meses”, dijo.

Con eso, el Top Ten del programa está compuesto por Jazz Torres, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Kike Faúndez, Francini Amaral, Tomás González, Chantal Gayoso, Tati Fernández, Emmanuel Torres y Zagala Salazar y Bastián Retamal.