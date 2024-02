Comparte

Recientemente, se emitió el último programa de la temporada de “Sin Dios ni Late”, el cual estuvo marcado por la emocionante despedida de Daniel Fuenzalida.

Todo esto, porque como es sabido, Daniel comenzará un nuevo proyecto en nada menos que TVN.

“Quiero agradecer a todo el equipo, agradecer a Zona Latina. Yo pedí hacer este programa. Cuando a mí la familia Venegas, que son los dueños de este canal, me llamaron para hacer Me Late, el programa de farándula que tengo, les dije ‘feliz de hacer el programa’”, comenzó diciendo el animador.

Tras ello, recordó que fue él quien quería hacer el programa “‘ustedes tienen un programa que siempre he querido hacer, del cual siempre he sido televidente, que es Sin Dios ni Late’. Me dijeron ‘oye, ese programa no lo hacemos desde 2019, pero si tú lo quieres hacer y te atreves, feliz de apoyarte’. Empezamos a trabajar en este programa y ha sido un aprendizaje”.

“Yo soy más animador que conductor, pero he ido trabajando los tips que va dando el equipo y hemos hecho buenos programas durante esta temporada”, agregó.

En la misma línea, añadió “pensé que el programa iba a durar mucho más con mi conducción, pensé que esto lo iba a desarrollar unos dos o tres años, y de alguna manera vino también este llamado de TVN, una linda oportunidad, que es un desafío para mí. Acepté esa propuesta y los ejecutivos me entendieron perfectamente”.

Finalmente, sostuvo que se va por la “puerta ancha” de Zona Latina y “satisfecho y muy contento”.

“Me encantaría animar este programa en un futuro, porque tiene tantos nombres de la televisión chilena y porque es un espacio muy valorado en la industria”, cerró Fuenzalida.